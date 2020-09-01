Щётки на Поло седан

Выбираем стеклоочистители на Volkswagen Polo седан. Рассмотрим бескаркасные, гибридные и каркасные дворники из разных ценовых групп, но только от проверенных производителей (а бонус в конце — сравнение цен на щётки и видео установки).

Годы выпуска: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Volkswagen Polo седан

Для всех вариантов я указал артикулы: с ними вы найдёте быстрее и дешевле дворники, подходящие именно для Поло седана. Забудем про компромиссы по длине или мульти-адаптеры со сложными схемами установки.

Быстрое сравнение

Предлагаю краткие рекомендации дворников. Выбирайте, что вам важнее, и покупайте. Подробное описание, видео установки и сравнение цен — ниже.

Какие щётки вам больше нравятся? Каркасные

Бескаркасные

Гибридные

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Оригинальные размеры стеклоочистителей для VW Polo седан

Длина водительского дворника — 60 см (24 дюйма).

Длина пассажирской щетки — 40 см (16″).

Тип крепления — «крючок» (hook).

Бескаркасные дворники на Фольксваген Поло седан

Первый вариант — комплект Bosch Aerotwin Retrofit AR 601 S (артикул 3397118907). Это пара щёток «родного» размера и крепления. Отлично чистят в любую погоду, тихие, плавные, долго служат. Производят их в Бельгии. Купить:

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Узнать о преимуществах и результатах других тестов. Бош Аэротвин — победители теста ADAC.

Второй вариант — пара щёток Valeo из премиум-сегмента: HydroConnect Upgrade HU60 и HU40 (578579 + 578571). Эти дворники производят во Франции. Узнать больше о Валео Силенсьо. Купить водительскую:

→ Яндекс Маркет. Купить пассажирскую:

→ Яндекс Маркет.

Третий вариант более доступный — комплект бескаркасных польских стеклоочистителей Kamoka (27E09). Почитать подробнее о Камоке.

Гибридные щетки для Volkswagen Polo sedan

Отличный вариант — пара штучных дворников Denso Hybrid DUR-060L и DU-040L. Купить водительскую:

→ Яндекс Маркет. Купить пассажирскую:

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Узнать больше о У гибридных щёток в основе — каркас из нержавеющей стали. Сверху он закрыт кожухом, который защищает от грязи, воды, снега и льда.Узнать больше о гибридных щётках Денсо

Каркасные стеклоочистители для Поло седана

Хороший вариант — пара штучных дворников Champion Aerovantage: 600 мм (артикул — A60/B01) и 400 мм (A41/B01). Чемпион Аэровантаж — щетки премиум-качества с полностью металлическим каркасом. Купить водительскую:

→ Яндекс Маркет. Купить пассажирскую:

→ Яндекс Маркет.

Хороший вариант — комплект каркасных дворников Bosch Twin Spoiler 601 S (артикул — 3397010297), в котором поместилась пара 600+400 мм. Надёжные каркасные дворники со спойлером, производство — Бельгия. Есть альтернативный комплект Бош без спойлера — Twin 601 (артикул — 3397118304). Купить:

→ Яндекс Маркет.

Напоследок посоветую, возможно, самые недорогие каркасные стеклоочистители с именитым брендом — пара каркасных щеток Bosch Eco: 60C (3397004673) и 40C (3397004667). Купить водительскую:

→ Яндекс Маркет. Купить пассажирскую:

→ Яндекс Маркет.

Зимние щётки на VW Polo Sedan

Если ваша зима — это холода, снег и лёд, то рекомендую ставить на этот период бескаркасные или гибридные дворники. Они замерзают и теряют подвижность меньше, чем каркасные.

Ещё их проще освободить ото льда, потому что меньше щелей, куда забивается снег и лёд.

Если выбирать между гибридными и бескаркасными щёткам, то я рекомендую гибридные. Они лучше прижимаются к стеклу и прилегают к поверхности, поэтому неочищенных зон остаётся меньше. Бескаркасные иногда подмерзают в слегка согнутом виде, из-за этого на стекле остаётся грязная полоса.

Специальные зимние линейки дворников считаю в большей степени находкой маркетологов, чем полезным продуктом.

Сравнение цен на дворники

Отношение цен на стеклоочистители из статьи — на рисунке.

Сравнение цен на дворники на VW на Polo sedan

Как устанавливать щетки на Polo sedan

Как их снять? Возможно, вам пригодится перевод дворников в сервисное положение. Для этого заглушите двигатель и нажмите на переключатель режимов стеклоочистителя вниз.

Посмотрите видео, как правильно поставить дворники Бош:

Установка дворников Бош

А вот — ролик по установке дворников Чемпион:

Установка дворников Чемпион

Как часто надо менять дворники?

Надеюсь, для вас тоже очевидно, что щётки обеспечивают безопасность и комфорт движения при сложных погодных (⛈❄) и дорожных условиях.

При любом ухудшении качества очистки стекла поменяйте дворники!

Если вы ездите на машине круглый год, щётки желательно менять в начале сезона:

в конце осени (перед зимой),

и в конце весны (перед летом).

Пожалуй, самый удобный вариант — купить пару щёток впрок, чтобы они были под рукой при первой необходимости.

P.S. Посмотрите на лучшие лампы ближнего и дальнего света для Поло седана!

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