Щётки на Поло седан

Выбираем стеклоочистители на Volkswagen Polo седан. Рассмотрим бескаркасные, гибридные и каркасные дворники из разных ценовых групп, но только от проверенных производителей (а бонус в конце — сравнение цен на щётки и видео установки).
Годы выпуска: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Для всех вариантов я указал артикулы: с ними вы найдёте быстрее и дешевле дворники, подходящие именно для Поло седана. Забудем про компромиссы по длине или мульти-адаптеры со сложными схемами установки.
Быстрое сравнение
Предлагаю краткие рекомендации дворников. Выбирайте, что вам важнее, и покупайте. Подробное описание, видео установки и сравнение цен — ниже.
|Модель
|Особенности
|Рейтинг
|Ссылка
|Bosch Aerotwin
|Бескаркасные. Сделаны в Бельгии. Оптимальное соотношение цены и качества.
|★★★★★
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|Denso Hybrid
|Гибридные. Всесезонные. Лучшие щётки на рынке.
|★★★★★
|Водительская: на Яндекс Маркет
Пассажирская: на Яндекс Маркет
|Bosch Twin Spoiler
|Качественные и надёжные каркасные дворники со спойлером.
|★★★★✩
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|Bosch Eco
|Самый бюджетный вариант. Но это всё ещё Бош.
|★★★✩✩
|Водительская: на Яндекс Маркет
Пассажирская: на Яндекс Маркет
Оригинальные размеры стеклоочистителей для VW Polo седан
Длина водительского дворника — 60 см (24 дюйма).
Длина пассажирской щетки — 40 см (16″).
Тип крепления — «крючок» (hook).
Бескаркасные дворники на Фольксваген Поло седан
Первый вариант — комплект Bosch Aerotwin Retrofit AR 601 S (артикул 3397118907). Это пара щёток «родного» размера и крепления. Отлично чистят в любую погоду, тихие, плавные, долго служат. Производят их в Бельгии.
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Узнать о преимуществах и результатах других тестов.
Второй вариант — пара щёток Valeo из премиум-сегмента: HydroConnect Upgrade HU60 и HU40 (578579 + 578571). Эти дворники производят во Франции. Узнать больше о Валео Силенсьо.
Третий вариант более доступный — комплект бескаркасных польских стеклоочистителей Kamoka (27E09). Почитать подробнее о Камоке.
Гибридные щетки для Volkswagen Polo sedan
Отличный вариант — пара штучных дворников Denso Hybrid DUR-060L и DU-040L.
Узнать больше о гибридных щётках Денсо.
Каркасные стеклоочистители для Поло седана
Хороший вариант — пара штучных дворников Champion Aerovantage: 600 мм (артикул — A60/B01) и 400 мм (A41/B01). Чемпион Аэровантаж — щетки премиум-качества с полностью металлическим каркасом.
Хороший вариант — комплект каркасных дворников Bosch Twin Spoiler 601 S (артикул — 3397010297), в котором поместилась пара 600+400 мм. Надёжные каркасные дворники со спойлером, производство — Бельгия. Есть альтернативный комплект Бош без спойлера — Twin 601 (артикул — 3397118304).
Купить:
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Напоследок посоветую, возможно, самые недорогие каркасные стеклоочистители с именитым брендом — пара каркасных щеток Bosch Eco: 60C (3397004673) и 40C (3397004667).
Зимние щётки на VW Polo Sedan
Если ваша зима — это холода, снег и лёд, то рекомендую ставить на этот период бескаркасные или гибридные дворники. Они замерзают и теряют подвижность меньше, чем каркасные.
Ещё их проще освободить ото льда, потому что меньше щелей, куда забивается снег и лёд.
Если выбирать между гибридными и бескаркасными щёткам, то я рекомендую гибридные. Они лучше прижимаются к стеклу и прилегают к поверхности, поэтому неочищенных зон остаётся меньше. Бескаркасные иногда подмерзают в слегка согнутом виде, из-за этого на стекле остаётся грязная полоса.
Специальные зимние линейки дворников считаю в большей степени находкой маркетологов, чем полезным продуктом.
Сравнение цен на дворники
Отношение цен на стеклоочистители из статьи — на рисунке.
Как устанавливать щетки на Polo sedan
Как их снять? Возможно, вам пригодится перевод дворников в сервисное положение. Для этого заглушите двигатель и нажмите на переключатель режимов стеклоочистителя вниз.
Посмотрите видео, как правильно поставить дворники Бош:
А вот — ролик по установке дворников Чемпион:
Как часто надо менять дворники?
Надеюсь, для вас тоже очевидно, что щётки обеспечивают безопасность и комфорт движения при сложных погодных (⛈❄) и дорожных условиях.
Если вы ездите на машине круглый год, щётки желательно менять в начале сезона:
- в конце осени (перед зимой),
- и в конце весны (перед летом).
Пожалуй, самый удобный вариант — купить пару щёток впрок, чтобы они были под рукой при первой необходимости.
P.S. Посмотрите на лучшие лампы ближнего и дальнего света для Поло седана!
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